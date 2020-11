Tarvas saavutas kodusaalis oodatud võidu

Tarvas kallutas avaveerandaja enda kasuks kümne punktiga 28:18, ent teise kümneminutilise perioodi lõpuks sulas nende edu vaid ühele punktile. Pikemale puhkepausile mindi väljakuperemeeste juhtimisel 43:42.Teisel poolajal jätkus kohtumine tasavägises rütmis. Tarvas suutis väikest eudseisu hoida ja pisut kasvatadagi. Kolmanda veerandaja lõppedes juhiti 62:57. Kohtumise lõpuks kasvatati vahet veel paari punkti võrra ning tüüriti 82:75 võiduni, mis on sellel hooajal esimene.

Rakvere meeskonna peatreeneri Juris Umbraško sõnul seisnes edu võti selles, et kogu tiim suutis lõpuni näidata mängu, milleks ollakse võimelised ning hästi pingutati ka kaitses. Samas märkis ta, et erinevalt mitmest varasemast matšist kogeti samuti erinevat kohtuniketööd. Seda just positiivses plaanis.