Lääne-Virusse uusi koroonaviirusega nakatunuid ei lisandunud

Ida-Virumaale lisandus kuus, Raplamaale neli, Saaremaale kaks positiivset testitulemust ja Tartumaale üks positiivne tulemus. Kuuel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 72,31 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,5 protsenti.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, ühel juhul saadi viirus koolist ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Inglismaalt. Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest haigestunuid on 221.