Teisipäev pakub mõne soojakraadi rohkem

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vähest vihma, pärastlõunal on kohatine sajuvõimalus peamiselt rannikualadel. Puhub edelatuul 5–11, rannikul puhanguti 15–17 m/s, päeva jooksul see aeglaselt nõrgeneb. Sooja on 10–13 kraadi.