Kolmapäeval tuleb kümmekond kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati nõrka vihma. Sisealadel on mõnel pool udu. Puhub edelatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 3–7, rannikul kuni 10 kraadi.