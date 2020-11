Tallinna 7 kinnistu kuulub kunagise Rakvere piimakombinaadi omanikfirmale Alpamayo LTD, kes on algatanud detailplaneeringu sinna äripindadega korterelamu.

Brittidele kuuluva Alpamayo LTD esindaja Joel Mursal nentis, et tegemist on linna üldpilti vaadates väga olulise kinnistuga ning sestap on detailplaneeringut väga põhjalikult ette valmistatud.