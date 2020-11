"Konkursile esitatud kandidaadid väärivad hea töö eest juba omaette tunnustust. Suur kandidaatide arv näitab, et noorsootöötajaid ja noorte heaks panustajaid on märgatud ning nende tööd hinnatakse," rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning lisas, et sel aastal oli hea näha, et pea pooled kandidaatidest esitasid kohalikud omavalitsused.