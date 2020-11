Juhtkiri: viirus näitab hambaid

Kui oktoobri alguses hakkas nakatumisjuhtumite arv tasapisi vähenema, tekkis paljudes ilmselt lootus, et koroona on kadumas. Kui aga vaadata kodutanumalt kaugemale, siis on selge, et ei kao see veel niipea kuhugi. 208 tuvastatud nakatunut päevas on juba üle kahe korra rohkem kui kevadise eriolukorra kõige hullematel päevadel.