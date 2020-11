Ojakivi hiidrahnu juurde viib värskendatud jalgrada

Värskendatud laudtee lõpus viib nüüd hakkerada kivimürakani, mis on hästi eksponeeritud. "Ta on äge ja asub keset metsa, nii et sinna on ilus kohale jalutada ja ümber kivi saab ringi teha," kõneles Kangur ja lisas, et kivile viivat redelit, mis vahepeal katki läks, just asendatakse. Samas pani ta südamele, et hiidrahn, mille ümbermõõt on 30 ja kõrgus kuus meetrit, võib olla üsna libe ning sellele ronimine on oma vastutusel. "Targem oleks mitte alla kukkuda," hoiatas külastusala juht.