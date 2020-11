50 aastat tagasi

Vinni näidissovhoostehnikumi keskuses valmis pühade eel suurplokkidest valmistatud ühekordne eksperimentaalelamu. Hanke korras oli ehitaja Rakvere MEK. Majas on mitmed mugavused. Iga korteri juurde kuuluvad oma keskküte, garaaž ja saun. Majas on kaks kolme- ja kaks neljatoalist korterit. Vaeküla osakonnas on ehitamisel üks 8 korteriga elumaja.