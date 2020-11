Maakonda lisandus 10 koroonapositiivset

Tartu ülikool testib pidevalt ka piirkondade reovett, et selgitada koroonaviiruse koldeid. Terviseameti pressiesindaja Simmo Saare sõnul on Rakvere reovee signaal kõikuva iseloomuga ja 45. nädala tulemus on nullis või nullilähedane. "Tartu ülikooli andmetel tähendab see, et suure tõenäosusega selles ajavahemikus viirusekandjaid selles piirkonnas ei olnud," selgitas Simmo.