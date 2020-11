Rakvere linnapea Triin Varek märkis, et kuna inimeste tervis on kõige tähtsam, siis paluti peredel saabuda hajutatult ja hoida teiste inimestega turvalist distantsi. Samuti loobuti sel põhjusel ühisest tordisöömisest.

Vareku sõnul oli meeldiv, et seekord sai lusikapidu pidada isadepäeval. "Eelmise lusikapeo kevadel pidime augustisse viiruse pärast lükkama, seekord saime isadepäeval siiski koguneda. Kahju, et me ei saanud ühiselt torti süüa ja kontserdit kuulata, kuid tõeliselt hea meel oli noori ilmakodanikke siiski näha," rõõmustas Varek.