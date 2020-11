Koroonapalateid Rakvere haiglas praegu veel pole

Praeguse olukorra kohta Rakvere haiglas rääkis juhatuse esimees Ain Suurkaev, et terviseameti reeglite järgi ei ole neil kohustust avada palateid COVID-19 haigete raviks. “Meil on kohustus erakorralise meditsiini osakonna (EMO) pinnal pidada hetkel ühte patsienti kuni koju või teise raviasutusse saatmiseni. Alates neljapäevast suureneb kohustus kahele patsiendile,” kõneles Suurkaev.

Siiski ei istuta käed rüpes, haiglajuht sõnas, et kevadise epideemiaga saadi korralik treening ja väike praktika. “Sündmuste eskaleerumisel oleme valmis tegutsema samase skeemi järgi. Ajutised vaheseinad ootavad laos monteerimist, mitu tuba on täis kaitsevahendeid. Olemas on tarnelepingud nende täiendamiseks ja labori analüüsivõimekus testimisel.”

Rakvere haiglas oli kevadel seitse COVID-19 ravijuhtu. Sügisel on antud EMO-s või tasulisel testimisel mõned positiivsed koroonaviiruse proovis, kuid inimesed on saadetud kodusele ravile.

Sellest, et olukord on tõsine, rääkis esmaspäeva hommikult Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving. Ta ütles, et nende haiglasse, mis funktsioneerib kui intensiivravikeskus, on viimase nädalaga 75 protsenti rohkem inimesi tulnud intensiivravile. “Need on väga-väga rasked haiged. Seda publik ei näe, meie näeme seda ja me oleme mures,” sõnas Talving.