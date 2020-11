11 koroonapositiivset: Lääne-Virumaal on töökohakolle

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et 11 koroonapositiivset ei pruugi olla tõene arv, andmeid täpsustatakse. Küll aga nentis ta, et eile toimus Viru vanglas laustestimine ja koroonapositiivsed on mitu töötajat, kes on seotud Lääne-Virumaaga. Oma mõju avaldab ka töökohakolle: ühes Tapa valla ettevõttes on mitu haigestunut.