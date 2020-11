10 ja 50 aastat tagasi

25. augusti õhtul helistati Näpi ülesõidu valveputkast. Valvur R. T. teatas,et valveputkasse tungis võõras mees, kes teda peksis. Kui miilitsatöötaja kohale jõudis, leidis ta putkast verise ja paistetanud näoga valvuri, keda kohusetunne ei lubanud isegi vigastatuna töölt lahkuda. On ju Näpi raudteeülesõit üks elavama liiklusega kohti. Arst konstateeris ülalõualuu murdu ja mitmeid väiksemaid vigastusi. Kolm nädalat oli valvur haiguslehel. Kes oli see mees, kes eakale valvurile tema töökohal kallale läks? Kallaletungija oli mehele võõras. Pealegi oli putkas hämar. Siseasjade osakonna töötajad seisid dilemma ees. Väljavaateid kurjategija tabamiseks oli vähe: valvur teadis rääkida ainult seda, et peksja tuli autoga, milles oli veel inimesi. Märgatavat abi kurjategija tabamisel osutas M. V., kes viibis sel õhtul Näpi ülesõidu lähedal. Tütarlaps märkas Rakvere poolt sõitvat "Moskvitši", mis pärast ülesõitu peatus. Sellest ronis välja ilmselt joobnud mees, kes läks valveputkasse. Varsti pärast seda kuulis ta, kuidas valvur tundmatut välja ajas. Siis kostis seest kõva mürts ning hetk hiljem väljus tundmatu valveputkast, istus autosse ja sõitis minema. Tütarlapse pilk peatus auto numbril, mille ta ka mällu talletas. Nüüd paljastati kurjategija suurema vaevata. 2. novembril k. a. karistas rajooni rahvakohus V. G-d valvurile kallaletungimise eest kolmeaastase vabadusekaotusega. M. V-le kuulub üldsuse tänu ja lugupidamine abi eest ohtliku kurjategija tabamisel.