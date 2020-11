Kiri: jõulud on tühistatud. Elagu jõulud!

Loen ajalehest, et Rootsi valitsus on soovitanud jõulude ajal vältida perekogunemisi. Angela Merkel palub tungivalt sakslaste omavahelisi kohtumisi jõulude ajal vähendada. Inglismaa valitsus on teatanud, et Inglismaal sel aastal jõulud tühistatakse. Kui ma kuulen, et midagi jälle tühistatakse, meenub mulle lugu sellest, kuidas üks vanaproua lasi loomaarstil oma kassi kastreerida ja teatas siis sõbrannadele, et kass käib juba mitmendat päeva mööda linna kohtamisi tühistamas. Minu jaoks on jõulud läbi kogu mu elu olnud jagatud hetked, taaskohtumised, ühised mälestused. Kui ema sügisel õunu keldrisse pani, valis ta välja kõige ilusamad ja ütles, et need jäävad jõuludeks.