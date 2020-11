50 aastat tagasi

Põtrade ja metssigade hulk on meie metsades tänu kaitsele viimastel aastatel tublisti suurenenud. Jänestega aga pole lood sugugi nii head. Neid on napilt. 7. novembril algas jänesejaht. Rakvere Jahindusklubist aga öeldi, et jänesejahist pole suurt midagi rääkida. Pikk-kõrvu võib küttida ainult üks kord nädalas kas laupäeval või pühapäeval. Lasta võib vaid ühe jänese päevas.