Igal müüdaval maskil peab juures olema detailne juhend, kus näiteks on kirjas, kas tegu on ühekorramaski või korduskasutatava maskiga. Tuleb silmas pidada, kas korduskasutatav mask on vähemalt 60-kraadises vees pestav, ja jälgida, kas see on tehtud piisavalt õhus levivaid osakesi kinni hoidvast materjalist.