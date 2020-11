Kunda liini bussijuhil Heinaril on kodus neli lapsekrantsi ja nende kooli saatmisega on alati üks igavene jama. Nüüd tuli aga ministeeriumist olukorda kergendav määrus: kui ikka väga on vaja ja kui on optimaalne, siis võib neid vedada ka ühissõidukiga.