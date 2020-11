Kodukontor aitab kokku hoida väärtuslikku aega, mis muidu kuluks metsa või kaevandusse sõitmiseks. “Meil on väga suured kvoodid, me lihtsalt ei jõuaks kõiki nõutud loomi küttida,” rääkis jahimeeste pealik Ott Karu. “Ainult sellele ka loota ei saa, et kõik küttimiskvoodi alla kuuluvad loomad ise auto ette jookseksid.”