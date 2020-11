On paremaid ja halvemaid aegu

Head ettevõtjad! Ettevõtjatel ei ole võimalust mõelda, et pole paremaid, halvemaid aegu ning määravaks saab hetk, milles parasjagu viibime. See on rohkem vabade inimeste privileeg. Ettevõtja ei ole kunagi vaba. Ta on naelutatud ettevõtte juurde, seotud ettevõtte igapäevase tegevusega, strateegiatest kinnipidamisega, töötajate heaolu tagamisega ning kohustusega tasuda makse, täita riigieelarvet.