Päästeamet hoiatab läheneva tormi eest, Virumaal hakkab lörtsi sadama

Ilmateenistuse teatel tugevneb laupäeva pärastlõunal järk-järgult lõuna- ja edelatuul, ulatudes sisemaal puhanguti 15-18, rannikul aga 23-25 ning saarte rannikul kuni 28 meetrini sekundis. Hilisõhtul ja öösel sajab Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi, sadu on paiguti tugev ning nähtavus kehv. Liiklusolud halvenevad.

"Püsi kodus ja hoia toas lemmikloomad," soovitab päästeamet Twitteris. "Arvesta elektrikatkestustega. Lae mobiiltelefoni aku, otsi taskulamp, varu vett ja patareisid. Pargi sõiduk lagedale või garaaži, mitte puude alla. Kui sõit on vältimatu, tangi auto, võta kaasa laetud mobiiltelefon ja soojad riided."

Ilmateenistus on andnud Eesti mandriosale esimese taseme, suursaartele ja Läänemere põhjaosale aga teise taseme hoiatuse, mis tähendab, et im on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi.