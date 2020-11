Lääne-Virumaale lisandus neli uut koroonapositiivset, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on maakonnas 108,7, mis on üks madalamaid Eestis. Väiksem kui Lääne-Virumaal on haigestumusnäitaja Võrumaal, Saaremaal, Jõgevamaal, Järvamaal ja Põlvamaal. Kõrgeim on see aga Ida-Virumaal, ulatudes ligi kuuesajani.