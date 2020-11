Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis 305,95, Lääne-Virumaal aga 112,1. Alla saja on nakatumisnäitaja vaid kevadise puhangu ajal kõige rohkem kannatanud Saaremaal ja Võrumaal. Ida-Virumaal on vastav arv aga 654,0.