Paljude kaitseväelaste koroonatestid on osutunud positiivseks.

Positiivse koroonaproovi on andnud ligi sada ajateenijat, enamik neist teenib 1. jalaväebrigaadis Tapal ja küberväejuhatuses Tallinnas.

Kaitseväes on koroona diagnoositud 99 ajateenijal, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on positiivse proovi andnud 25 inimest, ütles kaitseväe peastaabi teavitusohvitser. 1. jalaväebrigaadis on nakatunud 69 ajateenijat ning küberväejuhatuses 22.