Ööl vastu reedet võib teedele tekkida libedust

Neljapäeva õhtul on riigi põhi- ja tugimaanteedel teekatted märjad või niisked, teatas maanteeamet. Kesk-, Ida- ja Lääne-Eestis sajab vihma. Temperatuur on plusspoolel. Öösel tuleb pilves ja sajune ilm, selgimisi on oodata Loode-, Lääne- ja Kesk-Eesti kohal. Õhu- ja teetemperatuur langeb selgimiste korral nulli lähedale ning märjad teepinnad jäätuvad. Vastu hommikut võib Põhja- ja Kesk-Eestis sadada lörtsi, mis lisab teedele libedust.