10 ja 50 aastat tagasi

Kui me ütleme: “Kommunistlikud noored juubeliaastal”, mõtleme kõiki neid, kes on kunagi kuulunud ja kuuluvad praegu meie organisatsiooni. ELKNÜ 50. aastapäev on meie kõigi suur ühine pidupäev. Rakvere rajooni komsomoli ajalugu on rikas eredate ja töörohkete lehekülgede poolest. Juba 1918. aastal loodi Kundas üks esimesi töölisnoorte organisatsioone. Kodanliku diktatuuri süngel ajal tegutsesid illegaalsed kommunistlike noorte organisatsioonid Väike-Maarjas, Kundas ja Rakveres. 1940. a. sügisel kuulus Rakvere komsomoliorganisatsiooni 120, 1941. a. juulis üle 800 kommunistliku noore. Sõja-aastad … Virumaa kommunistlikud noored olid ühed esimesed, kes läksid, relv käes, okupantide vastu. Paljud langesid Suures Isamaasõjas või hukkusid fašistide käe läbi. Kui sõjajärgsel viisaastakul oli esimeseks komsomoli löökehituseks rajoonis Varangu maaelektrijaam, kus töötas mõnikümmend noort, siis 1960. aastal ehitas üleliidulist komsomoli löökehitust “Punane Kunda” üle 300 noore. Need olid meie isade, vanemate seltsimeeste noorus- ja komsomoliaastad, võitlus- ja tegutsemisaastad. Meie eelkäijad on sügavaid jälgi jätnud rajooni komsomoli ajalukku. Meie rajooni komsomoli kasvandikke, endisi kommunistlikke noori võib praegu kohata kõikjal vabariigis. Täna võime raporteerida, et ELKNÜ 50. aastapäevaks võetud kohustused leninliku arvestuse II etapis on täidetud.