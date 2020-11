Nädala kaja: õpime silmadega naeratama

Kanname maski. Otseses ja kaudses mõttes. Me ei näe enam üksteist. Ei tunne ära. Või ei taha tunda. Õhus on kibestumist ja sarkasmi. Hirmu. Muret. Lootus on nagu lumi, mida jätkub vaid viivuks. Klammerdume maski kui ainsasse õlekõrde. Sest sellest on piskugi abi. Igatahes rohkem kui selle ülbest eiramisest.