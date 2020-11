Tapa muusika-ja kunstikooli õpetaja, Untsakate liige Ilmar Kald on suur jalgrataste fänn. Ratas on ka tema särgile joonistatud. Nii polnud ideed vaja kaugelt otsida: tema maal kujutab meest rattal.

Ilmar Kald oli näituse avamisel salapärane. "Saab fantaasia lendu lasta ja mõelda ise pealkirja peale," lausus Kald. Ta lisas, et tegemist on päevapoliitilise pealkirjaga. Aga maalil kujutatud mees. Kes on tema? Võõras. Kald ise?