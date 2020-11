GALERII ⟩ Vahva mõte: teatrit kaunistavad ägedad mullipuud

"See oli spontaanne. Vaatasin asjadele otsa," nentis Varik. Õigemini, sel aastal teatris etenduvale jõuluetendusele "Sirli, Siim ja saladused". Andrus Kivirähki tuntud lasteraamatul põhinev lavastus on rännak meie hallist maailmast unistustesse, kus kõik on võimalik. Lavastuses kasutatakse palju palle, Eveli Varik soovis kodusoojust külvata mööda teatrimaja laiali. Sellist meeleolu kannavad ka punased rippuvad lillekorvid.