Seni oli suurim päevane nakatunute arv üle saja võrra väiksem - 415. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 355,09.

Lääne-Virumaale lisandus kaheksa uut nakatunut ja haigestumus 100 000 elaniku kohta on maakonnas 127,4. Kõrgeim on haigestumus Ida-Virumaal - 808,9, madalam kui Lääne-Virumaal on haigestumus vaid saaremaal, Järvamaal ja Pärnumaal.