Uus rekord: Lääne-Virumaale lisandus 16 nakatunut

Lääne-Virumaale lisandusid rekordilised 16 nakatunut, viimase 14 päeva haigestumusnäitaja on maakonnas 139,3. Siiski on see üks madalamaid Eestis, väiksem on haigestumus vaid Saaremaal, Järvamaal ja Pärnumaal.