Ööpäevaga lisandus Lääne-Virusse 13 koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 124 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 99 on Tallinnas.

Lääne-Virumaale lisandunud juhtumite puhul nakatuti üheksal juhul pereringis, ühel juhul huvitegevuse käigus, ühel tuttavate kaudu ning kahe juhtumi asjaolud on veel selgitamisel.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 396,62 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,3 protsenti.

7. detsembri seisuga on tervenenud 8714 inimest. Neist 6616 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 2098 inimese (24,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.