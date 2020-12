50 aastat tagasi

Kui on valitsemas käre talv ja sügav lumi, on metsaelanikel söögipoolise hankimisega tihti tõsiseid raskusi. Rakvere Jahindusklubi jahimehed on ka tänavuseks talveks varunud ulukeile hulga sööta, mis “mustadel päevadel” välja jagatakse. Käesolevaks talveks on varutud 28 tonni heina, 21 000 lehisevihta, 64 tonni kartuleid, 15 tonni kaera, 7,5 tonni juurvilja, 33,5 tonni söödakapsast.