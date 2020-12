Merekonteinerid. Pilt on illustratiivne.

Eile alustati kriminaalmenetlust selles, et Kadrina vallas oli tungitud kinnistul seisvasse merekonteinerisse.

Konteinerist on varastatud muruniiduk, võsalõikaja ja muid tööriistu. Kahju on ligikaudu 2000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.