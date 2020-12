PRIA on 20 aasta jooksul toetanud tublisti läänevirulastes põllumehi

PRIA peadirektor Jaan Kallas rääkis, et kuigi PRIA on tegutsenud juba 20 aastat, ei tähenda see, et töö tehtud oleks. "Valmistuda tuleb järgmiseks toetuste programmiperioodiks, kus toetuste andmise põhimõtted oluliselt muutuvad," ütles Kallas.