Repliik: tali väljas, tore jää

Tuleb tunnistada, et nii mõnigi kord oli jääle mineku pärast kuri karjas, sest täiskasvanutele see jää kuigi tore ei tundunud, vastupidi. Ja polnud haruldane, kui nii mõndagi meist ilma loata jää peale minemise eest pisut sakutati või vitsaga ähvardati, ähvardus lausa teoks tehti. Armastuse asi.

Mõtlesin sellele, kui Rakveres Kirikupargis lapsi tiigijääl möllamas nägin. Lõbu oli neil laialt, ei mingit ohutunnet, kellele seda lapsena ikka nii väga antud on. Rääkisin neile rahulikult, kuigi olin valmis lõugama, et jää on veel nõrk ja võib vette kukkuda ja et mis siis saab.