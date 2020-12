Juhtkiri: lood on kehvad

Lood on Ida-Virumaal kehvad igal juhul. Kui varemgi pole see piirkond silma paistnud ülearuse jõukusega ja seal on ka kuritegevust rohkem kui näiteks rahulikus Lõuna-Eestis, siis nüüd jääb vaid mõistatada, mis saab, kui tööpuudus ja majandusraskused koroonakriisi tagajärjel sealse elanikkonna hulgas suurenevad. Kindel on see, et sotsiaalsed probleemid Ida-Virumaal hakkavad kasvama, mitte kahanema.