Kolumn: loota ju võib

Viimase nädala jooksul olen saanud palju mõelda inimeste haprusest. Tunnistan, et olen ise üsna õrn inimene, kuid enamjaolt suudan ma ennast hoida ja vältida haavumist teiste sõnade pärast. Leian, et tegu on väga olulise oskusega, eriti kui on plaan end avalikult väljendada.