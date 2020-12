Politsei kontrollib koroonaviiruse isolatsiooninõude täitmist ka Narva piiripunktis

Kolmandast riigist Eestisse siseneja peab püsima isolatsioonis kümme päeva, kuid iga nädal ületab kümmekond sellise kohustusega inimest riigipiiri korduvalt. terviseameti Ida regiooni juhi Marje Muusikuse sõnul peab pärast reisimist isolatsioonis püsima, et hoida ära mistahes kontakte teiste inimestega ajal, mil selgub, kas inimene võib olla nakkusohtlik. "Kontaktide vältimine on viiruse peatamisel kriitiliselt tähtis, seetõttu palume politseil seda rohkem jälgida," rääkis Marje Muusikus.

Reisiteekonna planeerimisel tuleb arvesse võtta vastavalt igas riigis kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid. Ida prefektuuri kriisijuhi Üllar Kustala sõnul kontrollib politsei nüüdsest iga piirületaja puhul seda, kas inimesele on varasemalt määratud isolatsioonikohustus. "Kui näeme, et reisija peaks tegelikult püsima kodus või viibimiskohas, kuid on kümne päeva jooksul uuesti riiki sisenemas, siis fikseerime selle juhtumi ja edastame need andmed sunniraha määramiseks terviseametisse," rääkis Kustala.