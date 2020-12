Rajameistri abiline Kaius rääkis, et laupäeva ööseks lubab ilmajaam kuute miinuskraadi, mis on hea võimalus lume juurde tegemiseks. "Kuigi muidu on rada väga hea, siis künka all tagasipöörde juures jäi üks nurk natuke nigelaks, sinna tahaks lund juurde teha," kõneles Kaius.