Pühapäeva päeval oli Aqva Spaas mitmeid vene rahvusest inimesi, mõned rääkisid, et tulid Rakverre Ida-Virumaalt, kuna kõik kohad seal on varsti suletud ning nakatumise oht on kõrge.

Aqva juht Roman Kusma rääkis, et spaa võib olla ohutust hindavatele inimestele üks väheseid puhkepaiku. "Spaas on üsna palju ruumi, mis soodustab inimeste hajutamist. Lisaks on saunad piisavalt kuumad, et viiruseosad häviksid. Samuti on basseinivesi klooritatud, mis samuti igasuguseid baktereid ja viiruseid hävitab," märkis Kusma.