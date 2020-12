Liiklusõnnetuses hukkus mees

Kell 3.09 sai politsei teate, et Võle–Vainupea–Kunda tee 17. kilomeetril sõitis ristmikul teelt välja sõiduauto Toyota RAV4 ja paiskus vastu puud. Autos viibinud 29-aastane juht sai nii raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal.

Esialgsetel andmetel liikus 29-aastane mees Kunda poolt Vainupea suunas, kuni seni teadmata põhjustel sõitis ta ristmikul teelt välja, nii et auto paiskus vastu puud. Sündmuskohale saabunud politseipatrulli esialgsel hinnangul ei olnud juhil kinnitatud turvavöö. Auto rehvid vastasid nõuetele ning hukkunul oli vastava kategooria juhtimisõigus. Sündmuskohal on tee kaetud asfaldiga ja piirkonnas on lubatud suurim sõidukiirus 50 kilomeetrit tunnis.