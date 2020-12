Teisipäeval on temperatuur viiest miinuskraadist kolme plusskraadini

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada kerget lund, saartel vihma. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel tugevneb hommikuks 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saartel tuleb kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 2-6 m/s. Laine kõrgus jäävabas vees on 0,2-0,5 meetrit. Võib sadada vähest lund. Nähtavus on peamiselt hea, kohati võib olla udu. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -3 kraadi.

Päeval on enamasti pilves ilm. Ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab saartel ja läänerannikul vähest vihma, õhtuks jõuab saartele tihedam vihmaaju ala, mis liigub lörtsi ja vihmana mandri lääneossa. On jäidet. Puhub valdavalt lõunatuul 4-9, rannikul kuni 12 puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.