Galerii ⟩ Lääne-Virumaa noored tutvusid kodukoha ettevõtte Baurociga

Ekskursioon oli osa KredExi Karjääriretkededest, mille eesmärk on hõlbustada noorte tulevasi karjäärivalikuid ja tutvustada kohalikke tööandjaid. Karjääriretked toimuvad juba kuuendat aastat - sel aastal said ekskursiooniga liituda kõik noored, kes seda soovisid, kuna erandlike tingimuste tõttu toimus see Zoomi programmi vahendusel.