Juhtkiri: ellu ärkavad tugevamad

Tänases lehes on rõõmus lugu sellest, et kevadel töötajaid koondama pidanud Bauroc taasavab kolmanda vahetuse ning kakskümmend inimest saab jälle tööle. Selliste uudiste lugemine annab üha süvenevas kriisiolukorras lootust, et ehk on võimalik ka teistel ettevõtetel ühel hetkel tuhast tõusta. Ent siin on üks aga: palju oleneb sellest, millises valdkonnas tegutsetakse. Ehitusmaterjale tootev Bauroc on kindlasti soodsamas seisus kui näiteks turismisektori ettevõtted.