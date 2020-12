50 aastat tagasi

Talv on juba paaril korral püüdnud oma õigusi jalule seada, ent edutult. Tänavune detsember on olnud siiani soe ja sombune – pole sellist tunnetki, et näärid tulevad. Kalender aga näitab, et ega need toredad pühad enam kaugel olegi. Igatahes Rakvere Kaubastu alustab Turu platsi serval paviljonis näärikuuskede müüki. Neid saadi Rakvere Metsamajandist 500 tükki.