Jõuluvaade: me oleme päris

Seekordse loo kangelasteks on meie lapsed: suured, väikesed, poisid ja tüdrukud. Need, kes teevad meist need inimesed, kes me oleme. Lapsed, kes jutustavad loo. Meie tagala, kelle juurest Virumaa Teataja ajakirjanikud, fotograafid, keeletoimetajad, reklaamitoimetajad ja küljendajad hommikul tööle tulevad ning kelle juurde kiirustavad õhtul tagasi. Need inimesed, kelle pärast me tegelikult kõike üldse teeme. Me oleme päris.