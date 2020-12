Sugrimugri mõttelaadist, Tooma matmisest ja Dante põrgust

“Sugrilik” on Uku Masingu välja mõeldud termin ja just tema najal astun selles loos esimese sammu. Mahukas essees “Keelest ja meelest” kirjeldab Masing, kui seesmiselt võõras on soomeugrilikule mentaliteedile või mõttelaadile rääkida indogermaani keeletõelusele omaste vastandite kaudu absoluutsest tõest, absoluutsetest hüvedest, samamoodi absoluutsest valest, filosoofilisemalt väljendudes – headusest ja kurjusest iseenesest. Seega julgen väita, et aina häälekam moraalimajakate absoluutsete tõdede kokkupõrge (mida näeme ka selgelt kuuseteemas) on imporditud sõda, kuhu me kõik oleme vähemal või rohkemal määral ja suuresti vastu oma tahtmist tõmmatud.