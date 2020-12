Jõulud tööpostil

Tom Leesnurm, Ida päästekeskuse Rakvere vanemoperatiivkorrapidaja

Mulle meenub jõuludest koguni kaks lugu. Väljas oli väga ilus – sadas paksu lund. Saime väljakutse Põlulasse. Seal olid kaks last vanuses 10–15 aastat üksi koju jäänud. Vanemad olid läinud kas linna või poodi. Esimesel korrusel oli aga jäetud kamin küdema. Kamin oli veel äsja ehitatud. Ma ei tea, kas see oli valesti ehitatud või mis viga seal oli. Lapsed olid teisel korrusel ja järsku tundsid, et midagi on valesti. Ilmselt tundsid suitsulõhna. Nad jooksid majast välja ja helistasid häirekeskusesse. Kui meie [päästjad] kohale jõudsime, oli maja juba korralikult leekides. Esimene korrus hävis täielikult ja majagi enam kasutada ei saanud. Ma ei mäleta, kas laste vanemad tulid tagasi põlengu ajal või kui tulekahju oli juba kustutatud.