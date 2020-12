Politsei palub abi 42-aastase Annese leidmisel

Annes on keskmise kehaehitusega ja 178 cm pikk. Seljas võib tal olla tumeroheline jope, jalas tumedad teksapüksid ja mustad kauboisaapad ning peas valge kootud müts.

Annesel on pruunikad juuksed ning tema pea on eestpoolt kiilas. Kõrvas on tal kullast kõrvarõngad.